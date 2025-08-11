Neymar Jr recebe presente especial do filho mais velho no Dia dos Pais Neymar celebra a data ao lado dos quatro filhos em casa Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar e os filhos (Foto: Instagram) Feed TV

No último domingo, 10 de agosto, Neymar Jr foi presenteado pelo filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, com um presente personalizado para o Dia dos Pais. O atleta do Santos comemorou a data especial junto com os quatro filhos na sua residência e compartilhou fotos nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa celebração emocionante!

Leia Mais em Feed TV:

Zé Felipe revela quem tomou a decisão de se separar

Poliana Rocha se pronuncia sobre fim de casamento de Zé Felipe e Virginia: ‘Mais dolorido pra gente’

Zé Felipe revela se já beijou na boca após separação de Virginia Fonseca