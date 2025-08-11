Logo R7.com
Neymar Jr recebe presente especial do filho mais velho no Dia dos Pais

Neymar celebra a data ao lado dos quatro filhos em casa

Feed TV - Arquivo de Famosos

Neymar e os filhos (Foto: Instagram) Feed TV

No último domingo, 10 de agosto, Neymar Jr foi presenteado pelo filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, com um presente personalizado para o Dia dos Pais. O atleta do Santos comemorou a data especial junto com os quatro filhos na sua residência e compartilhou fotos nas redes sociais.

