Neymar Jr recebe presente especial do filho mais velho no Dia dos Pais
Neymar celebra a data ao lado dos quatro filhos em casa
No último domingo, 10 de agosto, Neymar Jr foi presenteado pelo filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, com um presente personalizado para o Dia dos Pais. O atleta do Santos comemorou a data especial junto com os quatro filhos na sua residência e compartilhou fotos nas redes sociais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa celebração emocionante!
Leia Mais em Feed TV:
