Neymar pode ter nova lesão após retorno ao Santos; entenda Sensitiva prevê desafios na saúde, liderança e nova fase familiar para o jogador O conteúdo Neymar pode ter nova lesão após retorno... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta quarta-feira (5), Neymar Jr. retorna ao Santos F.C. Após 12 anos, o craque volta à Vila Belmiro para enfrentar o Botafogo no Paulistão 2025, ao lado do time do Peixe. No entanto, o futuro do jogador parece ser marcado por desafios e reviravoltas, segundo a vidente Kelida Marques.

Não perca as previsões intrigantes sobre o futuro de Neymar e como ele pode enfrentar novos desafios; consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Graciele Lacerda compartilha medo após maternidade: ‘Perdê-la’

Viih Tube alerta fãs sobre golpe com sua imagem gerada por IA: ‘Cuidado!’

Idosa de Goiás perde R$ 150 mil em golpe ao acreditar em romance com Elon Musk