Nicolas Cage surge irreconhecível em filmagens de novo filme Aos 61 anos, o ator apareceu totalmente transformado para viver o lendário treinador da NFL John Madden O conteúdo Nicolas Cage surge... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/05/2025 - 17h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h44 )

Nicolas Cage (Foto: Instagram) Feed TV

Nicolas Cage foi flagrado em Atlanta, nos Estados Unidos, durante as filmagens de seu novo projeto cinematográfico, o longa “Madden”, previsto para chegar aos cinemas no segundo semestre de 2025. Aos 61 anos, o ator apareceu totalmente transformado para viver o lendário treinador da NFL John Madden. As imagens capturadas por um paparazzo na última quinta-feira (15) mostram o astro quase que irreconhecível.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre essa transformação impressionante!

