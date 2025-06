Nicole Bahls abre as portas de sua mansão e surpreende com estilo de vida no interior do Rio Com 18 quartos, heliponto e mais de 80 animais batizados com nomes de celebridades, influenciadora revela detalhes de sua rotina em... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicole Bahls (foto reprodução Instagram) Feed TV

A influenciadora e modelo Nicole Bahls, de 39 anos, recebeu recentemente a visita da equipe do programa Domingo Legal, do SBT, em sua propriedade localizada em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em uma participação descontraída ao lado da personagem Narcisa, vivida pelo humorista Tiago Barnabé, Nicole abriu as portas de sua imponente mansão rural e compartilhou com o público curiosidades sobre seu dia a dia cercado pela natureza — e por celebridades, ainda que em forma de animais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa vida surpreendente!

Leia Mais em Feed TV:

Erin Moriarty, atriz de The Boys revela diagnóstico de doença autoimune

Claudia Raia faz duro desabafo sobre momento delicado: “Fundo do poço”

Após polêmica com passaporte, Oruam viaja com a namorada para a Itália