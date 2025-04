No dia em que MC Kevin faria 27 anos, Deolane Bezerra faz homenagem Viúva e mãe do artista compartilham mensagens de saudade e dor, marcando mais um aniversário sem a presença do funkeiro O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h00 ) twitter

MC Kevin e Deolane (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A terça-feira (29) foi marcada por homenagens emocionadas à memória de MC Kevin, que completaria 27 anos se estivesse vivo. O cantor morreu tragicamente em maio de 2021, após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro, um mês após ter oficializado sua união com a advogada Deolane Bezerra. Desde então, familiares e amigos recordam a data com profundo pesar.

