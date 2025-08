Noiva de Oruam defende rapper na Alerj: “Ele não é bandido” Fernanda Valença discursou em audiência pública e criticou a criminalização de artistas negros e periféricos após a prisão do rapper... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h19 ) twitter

Noiva de Oruam (Foto: Instagram) Feed TV

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, está preso há 14 dias após se entregar à polícia devido a uma operação, na casa do rapper, na Zona Oeste do Rio. Em busca de justiça, a noiva de Oruam, Fernanda Valença, participou de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, e fez um discurso em defesa do artista.

