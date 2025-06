Noivo de Juliette, Kaique Cerveny, atualiza estado de saúde após hepatite A Influenciador contou que segue com olhos amarelados, mas já retomou atividades leves após período de fraqueza O conteúdo Noivo de Juliette... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliette e namorado (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Kaique Cerveny, de 27 anos, noivo da cantora Juliette, atualizou nesta segunda-feira (23) o estado de saúde após o diagnóstico de hepatite A. Pelos Stories do Instagram, ele contou que conseguiu retomar aos poucos as atividades físicas, com um treino leve de 30 minutos na bicicleta. Segundo o influenciador, a intenção agora é seguir com cautela até que os exames indiquem melhora total.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a recuperação de Kaique!

Leia Mais em Feed TV:

Namorada de Murilo Huff sai em defesa do cantor após pedido de guarda do filho de Marília Mendonça

Dona Ruth acusa Murilo Huff de nunca pagar pensão a Léo e critica pedido de guarda unilateral

Pedido de guarda de Léo gera unfollow entre Dona Ruth e mãe de Murilo Huff