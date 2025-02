Nora de Zezé Di Camargo detona Graciele Lacerda: ‘Foi longe demais’ Nora de Zezé Di Camargo detona Graciele Lacerda: 'Foi longe demais' Irmão de João Guilherme causa climão durante seu discurso de aniversário... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

befunky-collage-2-

Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo, filho caçula de Zezé Di Camargo, expressou sua indignação com Graciele Lacerda após a influenciadora compartilhar um vídeo mostrando detalhes do quartinho da filha, Clara, que tem menos de um mês de vida. O motivo da revolta foi a presença de uma foto de Igor ao lado das irmãs, Camilla e Wanessa Camargo, na decoração do cômodo.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Irmão de João Guilherme causa climão durante seu discurso de aniversário: ‘Realidade’

Leonardo se diverte com cachorrinha de Bruna Marquezine: ‘Amou ela’

Isis Valverde e Marcus Buaiz surpreendem com valores da lista de presentes de casamento; confira