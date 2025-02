Novo romance de mãe de Virginia Fonseca abandonou ex-namorada grávida; saiba mais Ex de novo namorado da mãe da influenciadora a acusa de abandono durante a gravidez O conteúdo Novo romance de mãe de Virginia Fonseca... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h27 ) twitter

Margareth e novo namorado (Foto Reprodução Redes Sociais)

Margareth Serrão, de 59 anos, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, está no centro de uma polêmica nas redes sociais devido ao seu novo relacionamento com Danilo Nascimento, sanfoneiro e produtor musical de 38 anos. Apesar de estar no início, a união já enfrenta duras críticas de internautas, especialmente após a revelação de que Danilo teria abandonado sua ex-namorada durante a gravidez.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

