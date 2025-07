Oruam pede desculpas aos fãs e diz que vai se entregar após ser alvo de mandado de prisão Acusado de ligação com o Comando Vermelho, o artista é investigado por tráfico e outros crimes Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h38 ) twitter

Oruam (Foto: Redes Sociais) Feed TV

O cantor Mauro Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, se manifestou publicamente na tarde desta terça-feira, 22 de julho, após sua casa ser alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação ocorreu no bairro do Joá, Zona Oeste da capital, e resultou na emissão de um mandado de prisão preventiva contra o artista, que também foi indiciado por diversos crimes. Oruam afirmou que vai se apresentar à Justiça para responder às acusações.

