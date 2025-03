Otávio Mesquita faz revelação pessoal após acusação de estupro: “Justiça do meu lado” Apresentador se diz vítima de manipulação e busca alívio em viagem a Natal O conteúdo Otávio Mesquita faz revelação pessoal após acusação... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 31/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 31/03/2025 - 12h29 ) twitter

Otávio Mesquita e Juliana (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após ser acusado de estupro por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa “The Noite”, do SBT, o apresentador Otávio Mesquita usou suas redes sociais para expressar gratidão pelo apoio recebido de amigos e fãs. Em sua publicação, Mesquita declarou: “Agradeço de coração a todos amigos amigas pelo carinho e pela defesa. Deus sempre cuida de quem é do bem… ajudo muitas pessoas sem divulgar… tenho carinho por todos (as) e repito, emoção gigante em sentir que vocês gostam de mim! MUITO OBRIGADO A VOCÊS!”.

