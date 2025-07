Ozzy Osbourne recebeu atendimento de ambulância aérea antes de morrer Família confirmou o falecimento do astro do rock em nota nas redes sociais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h18 ) twitter

Ozzy Osbourne (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na manhã desta terça-feira, 22 de julho, o cantor Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath, faleceu aos 76 anos. O artista recebeu atendimento de emergência em sua residência localizada no interior da Inglaterra, mas não resistiu. Segundo informações do jornal Daily Mail, um helicóptero do serviço Thames Valley Air Ambulance foi acionado com urgência e pousou por volta das 10h30 em um campo próximo à propriedade da família.

