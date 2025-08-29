Péricles descarta cirurgia bariátrica e revela método para perder mais de 50 kg
Cantor fala sobre mudança de rotina e impacto positivo na carreira
O cantor Péricles, de 56 anos, contou que optou por não fazer cirurgia bariátrica para emagrecer. Com 1,90m de altura e pesando atualmente 160 kg, o artista já perdeu mais de 50 kg apenas com exercícios físicos e alimentação equilibrada.
