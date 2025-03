Poliana Rocha abre o jogo sobre distância de Virginia e esclarece: ‘Detesto justificar’ Influenciadora esclarece rumores de desavença com a nora: "Estamos mais distantes" O conteúdo Poliana Rocha abre o jogo sobre distância... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca e Poliana Rocha (Foto: Instagram)

Nos últimos dias, começaram a circular rumores de que Poliana Rocha e Virginia Fonseca estariam enfrentando um desentendimento familiar. Diante das especulações, a esposa do cantor Leonardo decidiu se pronunciar de forma clara e objetiva para acabar com os boatos sobre a relação com a nora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Luto: Famosa atriz de 43 anos morre com tipo raro de câncer

Bruna Biancardi curte noite com amigas em meio a rumores sobre suposta traição de Neymar

Silvia Abravanel e Gustavo Moura adiam casamento novamente; saiba o motivo