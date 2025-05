Poliana Rocha abre o jogo sobre fãs que agarraram Leonardo em show: ‘Faltou respeito’ Influenciadora fez desabafo sobre caso envolvendo fãs do cantor sertanejo O conteúdo Poliana Rocha abre o jogo sobre fãs que agarraram... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo, fã e Poliana Rocha (Foto: Instagram) Feed TV

Poliana Rocha, de 48 anos, abriu espaço novamente para interagir com seus seguidores no Instagram, na última terça-feira (20). Casada com o cantor Leonardo desde 1995, ela aproveitou a tradicional caixinha de perguntas para falar sobre ataques que recebe na internet, deu conselhos sobre términos de relacionamento e comentou um episódio envolvendo fãs que passaram do limite em um show do marido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Grávida, Rihanna rouba a cena em Cannes com vestido ousado

Atriz teen dos anos 2000 preocupa fãs ao aparecer irreconhecível em vídeo nas redes

Dakota Johnson e Chris Martin são vistos juntos após boatos de separação