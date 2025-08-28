Poliana Rocha é chamada de abusada nas redes sociais e rebate: “Não creio” Influenciadora explicou postura adotada após boatos envolvendo Virginia Fonseca e Zé Felipe Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha (Foto: Instagram) Feed TV

Na última quarta-feira (27), Poliana Rocha utilizou a caixinha de perguntas em sua rede social para responder a seguidores e comentou sobre as críticas a respeito de estar mais “abusada”. A influenciadora esclareceu que, nos últimos tempos, tem optado por se posicionar de maneira mais firme para defender a família diante de comentários e especulações.

Para saber mais sobre a resposta de Poliana e suas reflexões sobre a vida pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Comandante Hamilton realiza evento comunitário em Itaim Paulista

Após 12 horas em trabalho de parto, Babi Beluco apresenta o primeiro filho

Gisele Bündchen aparece poderosa e revela ‘perrengue chique’