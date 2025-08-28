Poliana Rocha é chamada de abusada nas redes sociais e rebate: “Não creio”
Influenciadora explicou postura adotada após boatos envolvendo Virginia Fonseca e Zé Felipe
Na última quarta-feira (27), Poliana Rocha utilizou a caixinha de perguntas em sua rede social para responder a seguidores e comentou sobre as críticas a respeito de estar mais “abusada”. A influenciadora esclareceu que, nos últimos tempos, tem optado por se posicionar de maneira mais firme para defender a família diante de comentários e especulações.
Para saber mais sobre a resposta de Poliana e suas reflexões sobre a vida pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
