Poliana Rocha é chamada de abusada nas redes sociais e rebate: “Não creio”

Influenciadora explicou postura adotada após boatos envolvendo Virginia Fonseca e Zé Felipe

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Poliana Rocha (Foto: Instagram) Feed TV

Na última quarta-feira (27), Poliana Rocha utilizou a caixinha de perguntas em sua rede social para responder a seguidores e comentou sobre as críticas a respeito de estar mais “abusada”. A influenciadora esclareceu que, nos últimos tempos, tem optado por se posicionar de maneira mais firme para defender a família diante de comentários e especulações.

Para saber mais sobre a resposta de Poliana e suas reflexões sobre a vida pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

