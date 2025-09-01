Logo R7.com
Poliana Rocha emociona com gesto carinhoso durante show de Zé Felipe

Poliana Rocha foi filmada rezando durante um show de Zé Felipe

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Zé Felipe e Poliana Rocha (Foto: Instagram) Feed TV

Poliana Rocha, conhecida pelo trabalho como influenciadora digital e por ser esposa do cantor Leonardo, chamou atenção recentemente em um show de Zé Felipe após ser flagrada em um gesto inesperado. Enquanto o cantor se apresentava, Poliana apareceu rezando discretamente pelo filho. Como esperado, a imagem repercutiu positivamente nas redes sociais.

