Poliana Rocha emociona com gesto carinhoso durante show de Zé Felipe
Poliana Rocha foi filmada rezando durante um show de Zé Felipe
Poliana Rocha, conhecida pelo trabalho como influenciadora digital e por ser esposa do cantor Leonardo, chamou atenção recentemente em um show de Zé Felipe após ser flagrada em um gesto inesperado. Enquanto o cantor se apresentava, Poliana apareceu rezando discretamente pelo filho. Como esperado, a imagem repercutiu positivamente nas redes sociais.
Poliana Rocha, conhecida pelo trabalho como influenciadora digital e por ser esposa do cantor Leonardo, chamou atenção recentemente em um show de Zé Felipe após ser flagrada em um gesto inesperado. Enquanto o cantor se apresentava, Poliana apareceu rezando discretamente pelo filho. Como esperado, a imagem repercutiu positivamente nas redes sociais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre esse momento emocionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre esse momento emocionante!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: