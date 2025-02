Poliana Rocha, esposa de Leonardo, expõe bateria de exames: ‘Muitas coletas de sangue’ Jornalista e influencer detalha seus exames de rotina e esclarece sobre o uso de soro para prevenir queda de imunidade O conteúdo Poliana... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h27 ) twitter

Poliana Rocha (Foto: Instagram)

Poliana Rocha usou suas redes sociais nesta sexta-feira (14) para falar sobre uma rotina de exames médicos que estava realizando. No vídeo compartilhado com seus seguidores, a influenciadora digital, esposa do cantor Leonardo, apareceu acompanhada de dois profissionais da saúde, conhecidos como Waltinho e Gui. Juntos, eles estavam responsáveis por uma série de exames, os quais Poliana explicou em detalhes.

Para saber mais sobre a rotina de cuidados de Poliana e os detalhes dos exames, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

