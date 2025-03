Poliana Rocha expõe o que Leonardo faz e a deixa irritada: ‘Sem paciência’ Influenciadora e empresária, compartilhou um momento descontraído e bem-humorado em seu Instagram O conteúdo Poliana Rocha expõe o... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h46 ) twitter

Poliana Rocha e Leonardo (Foto: Instagram)

Na manhã desta segunda-feira (10), Poliana Rocha, influenciadora e empresária, compartilhou um momento descontraído e bem-humorado em seu Instagram. No registro, ela aparece dentro de um carro e filma seu marido, o cantor Leonardo, assistindo aos vídeos de uma pessoa chamada Sr. Emival no rolo da câmera do celular. A situação, no entanto, não é das mais tranquilas para Poliana, que revelou sua impaciência com o som alto dos vídeos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa situação divertida!

