Poliana Rocha expõe real sobre Leonardo em entrevista e confessa bastidor: ‘Quase caguei na calça’

Poliana Rocha e Leonardo (Foto: Instagram) Feed TV

Poliana Rocha participou na noite da última terça-feira (5) do programa Sensacional e acabou surpreendendo com declarações sinceras sobre o relacionamento com Leonardo. Durante a gravação, segundo fontes próximas ao Feed TV, a influenciadora não evitou perguntas relacionadas ao ciúme e abriu o jogo sobre momentos inusitados com fãs do cantor.

Para saber mais sobre essa reveladora entrevista e os bastidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

