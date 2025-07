Poliana Rocha publica mensagem enigmática e seguidores suspeitam de indireta Post feito pela influenciadora movimentou as redes e gerou teorias sobre desavenças Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Poliana Rocha, influenciadora digital e esposa do cantor sertanejo Leonardo, movimentou as redes sociais, ao compartilhar uma mensagem reflexiva que muitos seguidores interpretaram como uma indireta. A publicação foi feita por meio dos stories no Instagram e logo repercutiu, levantando diversas especulações sobre possíveis desentendimentos familiares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre essa polêmica!

Leia Mais em Feed TV:

Em última grande apresentação, Ozzy Osbourne arrecadou doações para cura do Parkinson

Bruce Willis enfrenta estágio avançado de demência e já não consegue mais falar nem andar

Aos 93 anos, Stênio Garcia revela curiosidade sobre harmonização íntima masculina