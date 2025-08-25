Poliana Rocha reage e comenta em fotos de Virginia em Barretos
Influenciadora compartilhou registros do fim de semana e falou sobre possível encontro com a sertaneja
Virginia Fonseca movimentou as redes sociais ao publicar fotos de sua participação na Festa do Peão de Barretos. A influenciadora e apresentadora aproveitou o evento ao lado de amigos e chamou atenção pelo visual escolhido.
