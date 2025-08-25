Poliana Rocha reage e comenta em fotos de Virginia em Barretos Influenciadora compartilhou registros do fim de semana e falou sobre possível encontro com a sertaneja Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h19 ) twitter

Virginia Fonseca e Poliana Rocha (Foto Instagram) Feed TV

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais ao publicar fotos de sua participação na Festa do Peão de Barretos. A influenciadora e apresentadora aproveitou o evento ao lado de amigos e chamou atenção pelo visual escolhido.

Para saber mais sobre a reação de Poliana Rocha e os comentários sobre Virginia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

