Poliana Rocha recebe presente de luxo de Leonardo e fala sobre a relação com os filhos do cantor Durante férias nos EUA, influenciadora ganhou pulseira cravejada de diamantes e destacou a importância da união familiar em desabafo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h47 )

Poliana Rocha e Leonardo (reprodução Instagram)

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo há 30 anos, foi surpreendida com um presente de luxo durante as férias do casal nos Estados Unidos. A influenciadora digital, de 48 anos, recebeu uma pulseira em formato de serpente, cravejada com pavê de diamantes na cabeça e na cauda, da renomada grife italiana Bvlgari. O acessório, avaliado entre R80mileR80mileR 600 mil, é um símbolo de exclusividade e alto padrão, reforçando o carinho e a admiração do marido pela parceira.

Para saber mais sobre a relação de Poliana com os filhos de Leonardo e detalhes desse presente especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

