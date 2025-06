Poliana Rocha revela quantidade impressionante de bois na fazenda de Leonardo Famosa divulga um vídeo dos bois recém-chegados à Fazenda Talismã, propriedade do casal em Goiás O conteúdo Poliana Rocha revela quantidade... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha (Foto: Instagram) Feed TV

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, chamou atenção dos seguidores na manhã desta sexta-feira (27) ao divulgar um vídeo dos bois recém-chegados à Fazenda Talismã, propriedade do casal em Goiás. Nos Stories do Instagram, Poliana mostrou uma grande quantidade de animais que ocupam os espaços da fazenda, em um cenário que evidencia a grandiosidade do investimento do cantor no agronegócio.

Para saber mais sobre essa impressionante fazenda e as novidades de Poliana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Amado Batista nega traição e crise em casamento com Cálita Franciele

Poliana Rocha publica desabafo nas redes e levanta suspeitas de indireta

Poliana e Virginia discordam sobre com quem José Leonardo se parece; compare!