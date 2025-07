Poliana Rocha se declara às cuidadoras dos netos e destaca fama delas nas redes Babás dos filhos de Virginia Fonseca ganham fama nas redes. O conteúdo Poliana Rocha se declara às cuidadoras dos netos e destaca fama... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha, babás, Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor (Foto: Instagram) Feed TV

Durante um show recente de Zé Felipe em Goiânia, a mãe do cantor, Poliana Rocha, aproveitou os bastidores do evento para fazer um registro e elogiar publicamente as babás e enfermeiras responsáveis pelos cuidados dos netos, Maria Alice (4 anos), Maria Flor (2) e José Leonardo (9 meses). Em uma publicação no Instagram, Poliana escreveu: “Vocês são lindas e especiais”, ao posar com todas as profissionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a história emocionante de Poliana e suas cuidadoras!

Leia Mais em Feed TV:

Sheila Mello abre o jogo sobre relação com Jacaré e revela algo surpreendente

Ex-estrela do K-pop morre aos 23 anos após luta contra doença grave

Gabriela Duarte revela episódio de assédio durante auge da carreira: “Bati”