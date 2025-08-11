Poliana Rocha se pronuncia sobre fim de casamento de Zé Felipe e Virginia: ‘Mais dolorido pra gente’ Mãe do cantor afirma que término afetou mais as famílias do que o ex-casal e defende harmonia para criar os netos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h18 ) twitter

Poliana, Virginia e Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

No último domingo (10), Poliana Rocha usou as redes sociais para se manifestar sobre comentários envolvendo o fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca, encerrado em maio deste ano. Poliana Rocha afirmou que a separação foi mais dolorosa para ela, para o marido, Leonardo, e para Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, do que para o próprio ex-casal.

Para saber mais sobre a declaração de Poliana Rocha e o impacto da separação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

