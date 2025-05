Preta Gil detalha como será o tratamento nos EUA: ‘Vou voltar curada, se Deus quiser’ Cantora passa por avaliação nos Estados Unidos para saber se poderá receber terapias experimentais contra o câncer O conteúdo Preta... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preta Gil (Foto: Instagram) Feed TV

Aos 50 anos, Preta Gil está nos Estados Unidos para uma etapa decisiva no tratamento contra o câncer. A artista participa, nesta quarta-feira (14), de uma consulta no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um médico especialista no tipo de câncer que enfrenta desde janeiro de 2023. O objetivo é saber se ela poderá participar de tratamentos inovadores ainda em fase experimental.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a luta de Preta Gil e seus planos de tratamento.

Leia Mais em Feed TV:

Viih Tube planeja casamento com Eliezer para 2026; saiba como será

Faturamento de R$ 750 milhões em 1 ano e contratos polêmicos: tudo sobre fortuna de Virginia

Poliana Rocha rebate críticas de Luana Piovani com oração e ironia: “Alô TVs, empreguem essa moça”