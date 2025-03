Preta Gil é internada na UTI dias depois de curtir o Carnaval Cantora, que trata um câncer no intestino, tranquilizou fãs e garantiu estar bem cuidada O conteúdo Preta Gil é internada na UTI dias... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preta Gil (Foto Reprodução Redes Sociais)

Preta Gil foi internada no último sábado (8) em um hospital particular de Salvador, na Bahia, após ser diagnosticada com uma infecção urinária. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (10) em suas redes sociais. A cantora, que enfrenta um tratamento contra o câncer no intestino, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento médico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes sobre a saúde de Preta Gil!

Leia Mais em Feed TV:

Yuri Lima fala sobre paternidade e reconciliação com Iza após traição: “Está sendo incrível”

Maíra Cardi aluga casa para funcionários enquanto aguarda reforma de mansão de R$ 40 milhões

Questionado se Virginia Fonseca é narcisista, Zé Felipe dá resposta polêmica: “Masoquista”