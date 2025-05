Preta Gil viaja para os EUA para novo tratamento experimental contra o câncer Preta Gil embarcou nesta segunda-feira (12) para Nova York, onde dará início a uma nova etapa de seu tratamento contra o câncer no... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h27 ) twitter

Preta Gil (Foto Eduardo Martins Brazil News) Feed TV

Preta Gil embarcou nesta segunda-feira (12) para Nova York, onde dará início a uma nova etapa de seu tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2023. A cantora foi flagrada chegando ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, utilizando cadeira de rodas, com máscara de proteção e acompanhada por amigos próximos. A viagem representa mais do que um deslocamento: é a esperança renovada por meio de uma terapia experimental que não está disponível no Brasil.

