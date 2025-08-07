Quem é a namorada de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil?
Ex-marido de Preta Gil publica primeira foto com nova namorada após morte da cantora
Na quarta-feira, dia 6, Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, compartilhou no Instagram um carrossel de fotos de uma trilha em Búzios, litoral do Rio de Janeiro. O que mais chamou atenção entre as imagens foi o clique ao lado de Rhuana Rodrigues, com quem ele já havia sido visto anteriormente, cerca de um mês atrás. Essa é a primeira vez que o personal trainer publica uma foto junto da nova companheira após a morte da cantora.
