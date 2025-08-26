Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Rafa Justus surpreende ao revelar seu número de sapato: ‘Pezão’

Rafaella Justus chamou a atenção de seus seguidores ao interagir em uma caixinha de perguntas no Instagram. Com bom humor, a filha...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Rafa Justus (Foto Redes Sociais) Feed TV

Rafaella Justus chamou a atenção de seus seguidores ao interagir em uma caixinha de perguntas no Instagram. Com bom humor, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus respondeu desde questões sobre seu estilo de vida até planos para os próximos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre as revelações de Rafa!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.