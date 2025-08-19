Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Rafa Kalimann celebra gravidez planejada e revela planos de aumentar a família

Influenciadora espera a primeira filha com o cantor Nattan e sonha com família numerosa

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Nattan e Rafa Kalimann (Foto Redes Sociais) Feed TV

Rafa Kalimann, atriz, influenciadora e apresentadora, que espera sua primeira filha com o cantor Nattan, falou sobre a experiência e contou que a gestação foi fruto de um planejamento consciente do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre a emocionante jornada de Rafa e Nattan!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.