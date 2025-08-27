Logo R7.com
Rafa Kalimann doa R$ 10 mil em livros após polêmica com exemplares decorativos

Influenciadora usa polêmica sobre decoração para apoiar ONG que atende comunidades cariocas

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Rafa Kalimann (Foto Redes Sociais) Feed TV

Na terça-feira (27), Rafa Kalimann, de 32 anos, anunciou que vai doar R$ 10 mil em livros para a ONG Rocinha em Cena, projeto social do qual é madrinha há quatro anos e que atende as comunidades Rocinha e Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A decisão veio logo após viralizar a notícia de que ela havia gasto o mesmo valor em livros decorativos para sua casa.

