Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Rafa Kalimann exibe barriga de grávida em viagem com Nattan: “Mágico”

Casal celebra “primeira vez” da filha, Zuza, em passeio pelos parques de Orlando

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Nattan e Rafa Kalimann (Foto: Instagram) Feed TV

Rafa Kalimann, de 32 anos, e Nattan, de 26, aproveitam viagem em família pelos Estados Unidos. Durante visita aos parques da Disney, em Orlando, o cantor celebrou um momento especial. Nattan e Rafa Kalimann esperam a primeira filha do casal, Zuza, nome escolhido em homenagem à avó do artista, recentemente falecida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem mágica!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.