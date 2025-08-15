Rafa Kalimann exibe barriga de grávida em viagem com Nattan: “Mágico”
Casal celebra “primeira vez” da filha, Zuza, em passeio pelos parques de Orlando
Rafa Kalimann, de 32 anos, e Nattan, de 26, aproveitam viagem em família pelos Estados Unidos. Durante visita aos parques da Disney, em Orlando, o cantor celebrou um momento especial. Nattan e Rafa Kalimann esperam a primeira filha do casal, Zuza, nome escolhido em homenagem à avó do artista, recentemente falecida.
Rafa Kalimann, de 32 anos, e Nattan, de 26, aproveitam viagem em família pelos Estados Unidos. Durante visita aos parques da Disney, em Orlando, o cantor celebrou um momento especial. Nattan e Rafa Kalimann esperam a primeira filha do casal, Zuza, nome escolhido em homenagem à avó do artista, recentemente falecida.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem mágica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem mágica!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: