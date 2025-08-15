Rafa Kalimann exibe barriga de grávida em viagem com Nattan: “Mágico” Casal celebra “primeira vez” da filha, Zuza, em passeio pelos parques de Orlando Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nattan e Rafa Kalimann (Foto: Instagram) Feed TV

Rafa Kalimann, de 32 anos, e Nattan, de 26, aproveitam viagem em família pelos Estados Unidos. Durante visita aos parques da Disney, em Orlando, o cantor celebrou um momento especial. Nattan e Rafa Kalimann esperam a primeira filha do casal, Zuza, nome escolhido em homenagem à avó do artista, recentemente falecida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem mágica!

Leia Mais em Feed TV:

Victória Miranda se pronuncia sobre suposto romance com Zé Felipe

Vídeo: Zé Felipe emociona ao cantar clássico sertanejo de Leonardo em festa do filho

Hytalo Santos é preso em São Paulo