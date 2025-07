Rafa Kalimann revela mudanças no corpo e desejos inusitados durante a gravidez Apresentadora falou sobre a gestação e brincou com os pedidos curiosos que tem feito a Nattan O conteúdo Rafa Kalimann revela mudanças... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h58 ) twitter

Rafa Kalimann (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Rafa Kalimann abriu o jogo sobre as transformações que tem vivido desde que descobriu a gravidez da primeira filha, Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattan. A apresentadora participou do programa Ambulatório da M.O.D.A., comandado pela influenciadora Gabb, e contou em detalhes como seu corpo e emoções mudaram com a gestação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa nova fase na vida de Rafa!

