Rafael Cardoso desabafa sobre afastamento dos filhos: “Já sofri muito”

Rafael Cardoso e ex-esposa (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Durante uma entrevista, o ator Rafael Cardoso, de 39 anos, falou abertamente sobre a relação conturbada com os filhos e as dificuldades enfrentadas desde a separação com a ex-esposa, a atriz e influenciadora Mari Bridi, de 40. O casal ficou junto por 15 anos e se separou em dezembro de 2022. Desde então, Rafael não vê os filhos presencialmente há cerca de dois anos, após a ex-mulher conseguir uma medida protetiva contra ele.

