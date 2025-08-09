Logo R7.com
Rara aparição da mãe de Preta Gil após morte da filha comove a web; veja

A reunião aconteceu no dia em que Preta completaria 51 anos, reunindo familiares e amigos O conteúdo Rara aparição da mãe de Preta...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Preta Gil (Foto: Instagram) Feed TV

No dia 08/08, Sandra Gadelha, mãe da cantora Preta Gil, marcou presença em um encontro com amigos e familiares, pouco tempo depois do falecimento da filha, que ocorreu no dia 20 de julho devido a um câncer no intestino.

