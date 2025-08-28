Real motivo da separação de Rafa Kalimann e Allan Souza vem à tona; saiba qual
Influenciadora queria viver um período de solteira
Em novembro, Rafa Kalimann e Allan Souza Lima encerraram o relacionamento. Nesta quarta-feira (28), o jornalista Matheus Baldi informou no Fofocalizando que a instabilidade do ator teria sido um dos fatores que levaram à separação. De acordo com Baldi, Allan queria investir em uma carreira internacional, enquanto Rafa não tinha planos de morar fora do Brasil. Na época, a assessoria da influenciadora afirmou que não comentaria o assunto, confirmando apenas que o relacionamento havia chegado ao fim.
