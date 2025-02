Rec-Beat apresenta programação completa da 29ª edição De 1° a 4 de março o festival traz nomes como Tássia Reis, Banda Uó, Yago Oproprio, seis atrações internacionais, além de novidades... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h27 ) twitter

Conhecido por sua curadoria aberta a diferentes experiências musicais, o Rec-Beat, um dos mais tradicionais e inovadores festivais do Brasil, anuncia a programação completa da sua 29ª edição com uma escalação que mistura novos nomes da música pop brasileira, atrações internacionais inéditas no Brasil, apostas da cena local e tradição. Oferecendo uma experiência inesquecível ao público em um ambiente aberto, democrático e gratuito, o festival atrai mais de 60 mil pessoas todos os anos. Entre os nomes desta edição, estão Tássia Reis, Yago Oproprio, Crizin da Z.O., Pongo, Getúlio Abelha, Maria Esmeralda, Duquesa, Os Garotin e Banda Uó. Para mais detalhes sobre essa incrível programação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV. Leia Mais em Feed TV: Irmã de Whindersson Nunes ironiza preocupação repentina de ‘amigos’

