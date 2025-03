Renovação de votos íntima de Simone Mendes contou com empresários Gihan El Kems e Hugo Leonardo Casal celebrou momento em Las Vegas em cerimônia que contou com os empresários responsáveis pela estrutura da celebração icônica O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h06 ) twitter

Gihan El Kems e Hugo Leonardo com o casal (Foto: @lasvegastourvip)

A cantora Simone Mendes renovou os votos de casamento com o empresário Kaká Diniz no último domingo (16), em Las Vegas. Casados há 12 anos, a cidade americana é o local favorito do casal para celebrar a união: é a terceira vez que viajam ao destino para revitalizar os votos. Assim como nos anos anteriores, a renovação aconteceu de forma íntima na Bliss Wedding Chapel, uma das capelas de casamento mais luxuosas da cidade.

Para saber mais sobre essa linda celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

