Rico Melquiades deixa hospital após 11ª cirurgia no rosto: ‘Transplante de cara’

Rico Melquaides (Foto Instagram) (2)

Rico Melquiades recebeu alta do hospital em João Pessoa, na Paraíba, nesta terça-feira (18), após realizar sua 11ª cirurgia no rosto. O influenciador de 31 anos passou por novas intervenções estéticas para corrigir falhas de cirurgias anteriores, incluindo um problema no nariz causado por uma rinoplastia feita no passado.

Para saber mais sobre a recuperação e as mudanças de Rico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

