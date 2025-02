Roberta Miranda vira alvo de ataques após criticar decisão de Jão Sertaneja comenta geração de cantores e desabafa sobre polêmica com o cantor. O conteúdo Roberta Miranda vira alvo de ataques após... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roberta Miranda e Jão (Foto Instagram)

Roberta Miranda revelou nesta segunda-feira (20) ter sido alvo de ataques nas redes sociais depois de criticar a pausa anunciada por Jão em sua carreira. A polêmica começou quando a cantora fez um comentário nas redes sobre as dificuldades enfrentadas por artistas no passado, contrastando com a realidade da nova geração de músicos.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Roberta e Jão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Graciele Lacerda sai sem a filha recém-nascida e desabafa: ‘Coloquei para dormir e fui’

Eliezer expõe medo após relatos de gravidez usando DIU: ‘Nunca mais vou transar’

Bruna Marquezine e João Guilherme comemoram aniversário de ex-Restart