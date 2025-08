Roberto Justus canta em festa de ex-sogra e surpreende convidados; veja vídeo Empresário participou da celebração dos 82 anos da mãe de Sacha Chryzman, em evento familiar com música e karaokê Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 10h38 ) twitter

Rafaella Justus, Roberto Justus e Sacha Chryzman (Foto: Instagram) Feed TV

Durante a comemoração dos 82 anos de Celia, mãe de Sacha Chryzman, Roberto Justus marcou presença no evento e soltou a voz para animar os convidados. A festa, realizada em casa no último domingo (3), teve clima intimista, mas contou com músicos e momentos de karaokê que contou com toda a família.

