Roberto Justus surge de muletas após cirurgia; entenda o que aconteceu Empresário revelou ter passado por cirurgia após se machucar jogando pickleball Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h19 )

Roberto Justus (Foto: Instagram) Feed TV

Roberto Justus, de 70 anos, foi visto usando muletas e acabou chamando atenção ao ser registrado pelas câmeras. A cena gerou curiosidade do público, que quis saber o motivo do empresário precisar de apoio para se locomover.

