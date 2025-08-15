Roberto Justus surge de muletas após cirurgia; entenda o que aconteceu
Empresário revelou ter passado por cirurgia após se machucar jogando pickleball
Roberto Justus, de 70 anos, foi visto usando muletas e acabou chamando atenção ao ser registrado pelas câmeras. A cena gerou curiosidade do público, que quis saber o motivo do empresário precisar de apoio para se locomover.
Roberto Justus, de 70 anos, foi visto usando muletas e acabou chamando atenção ao ser registrado pelas câmeras. A cena gerou curiosidade do público, que quis saber o motivo do empresário precisar de apoio para se locomover.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre a recuperação de Justus!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: