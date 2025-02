Rodrigo Bocardi perde batalha na Justiça após acidente envolvendo esposa; entenda Apresentador afirma que quer resolver situação, mas jovem contesta valores do orçamento. O conteúdo Rodrigo Bocardi perde batalha na... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Bocardi (Foto Reprodução Redes Sociais)

Rodrigo Bocardi sofreu um revés na Justiça no processo movido por um jovem que teve o carro danificado em um acidente de trânsito ocorrido em 2024. O veículo do rapaz foi atingido por uma Land Rover Discovery conduzida por Ana Claudia Bocardi, esposa do jornalista, na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Anitta se emociona com convite para ser madrinha do filho de MC Daniel

Leo Dias se manifesta após repercussão de críticas à Bruna Marquezine

Saiba qual o significado do nome do filho de Gisele Bündchen