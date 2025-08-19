Romana Novais cancela compromissos para acompanhar Alok em recuperação de problema de saúde
Médica explicou nas redes sociais que o DJ está em processo de melhora após infecção
Na terça-feira, 19 de agosto, Romana Novais, de 34 anos, interrompeu sua rotina de trabalho para acompanhar o marido, Alok, que enfrenta questões de saúde. A médica compartilhou nos stories do Instagram uma imagem em que o produtor musical aparece realizando um exame de ultrassom no abdômen.
