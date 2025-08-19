Romana Novais cancela compromissos para acompanhar Alok em recuperação de problema de saúde Médica explicou nas redes sociais que o DJ está em processo de melhora após infecção Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/08/2025 - 18h40 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h40 ) twitter

Romana Novais e Alok (Foto Instagram) Feed TV

Na terça-feira, 19 de agosto, Romana Novais, de 34 anos, interrompeu sua rotina de trabalho para acompanhar o marido, Alok, que enfrenta questões de saúde. A médica compartilhou nos stories do Instagram uma imagem em que o produtor musical aparece realizando um exame de ultrassom no abdômen.

Para mais detalhes sobre a situação de Alok e o apoio de Romana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

