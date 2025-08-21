Sabrina Sato atualiza fãs sobre estado de saúde do pai após cirurgia delicada Apresentadora agradeceu orações, apoio da equipe médica e revelou detalhes do procedimento Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h39 ) twitter

Sabrina Sato e pai (Foto Redes Sociais) Feed TV

Na tarde de quinta-feira, 21 de agosto, Sabrina Sato voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs a respeito do estado de saúde do pai, Omar Rahal, que passou por uma cirurgia de grande porte no dia anterior, 20 de agosto. A apresentadora contou que o procedimento foi longo e exigiu muitas horas até a transferência para a UTI, ressaltando a força do pai e a importância do apoio que vem recebendo. O motivo da operação não foi divulgado pela família.

