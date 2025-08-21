Sabrina Sato atualiza fãs sobre estado de saúde do pai após cirurgia delicada
Apresentadora agradeceu orações, apoio da equipe médica e revelou detalhes do procedimento
Na tarde de quinta-feira, 21 de agosto, Sabrina Sato voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs a respeito do estado de saúde do pai, Omar Rahal, que passou por uma cirurgia de grande porte no dia anterior, 20 de agosto. A apresentadora contou que o procedimento foi longo e exigiu muitas horas até a transferência para a UTI, ressaltando a força do pai e a importância do apoio que vem recebendo. O motivo da operação não foi divulgado pela família.
Na tarde de quinta-feira, 21 de agosto, Sabrina Sato voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs a respeito do estado de saúde do pai, Omar Rahal, que passou por uma cirurgia de grande porte no dia anterior, 20 de agosto. A apresentadora contou que o procedimento foi longo e exigiu muitas horas até a transferência para a UTI, ressaltando a força do pai e a importância do apoio que vem recebendo. O motivo da operação não foi divulgado pela família.
Para mais detalhes sobre a recuperação do pai de Sabrina Sato, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para mais detalhes sobre a recuperação do pai de Sabrina Sato, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: