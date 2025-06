Saiba onde Zé Felipe vai morar após a separação de Virginia Fonseca Cantor retorna de Portugal a tempo da festa da filha, após ausência no aniversário e anúncio de separação O conteúdo Saiba onde Zé... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/06/2025 - 12h19 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h19 ) twitter

Virginia Fonseca e Zé Felipe (Foto Reprodução Instagram) Feed TV

Depois de uma temporada em Portugal por compromissos profissionais, Zé Felipe está de volta a Goiânia. O cantor desembarcou no Brasil na manhã de domingo (1º) e seguiu diretamente para a casa da mãe, Poliana Rocha, onde deve morar após o divórcio. Nas redes sociais, ela compartilhou com os seguidores o reencontro emocionado entre o sertanejo e a família, incluindo um momento de carinho com um dos filhos.

Para mais detalhes sobre a vida de Zé Felipe após a separação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

