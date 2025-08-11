Logo R7.com
Sandy é flagrada com namorado em momento íntimo

Cantora esteve em São Paulo ao lado de Pedro Andrade

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Sandy e Pedro (Foto Instagram) Feed TV

No último fim de semana, a cantora Sandy, conhecida por preservar sua vida pessoal, foi flagrada ao lado do namorado, o médico Pedro Andrade, durante o show solo de Júnior Lima em São Paulo. O momento foi registrado em vídeo pelo perfil Circo da Mídia no Instagram e mostra o casal usando máscaras de proteção, medida seguida por todos os familiares devido ao tratamento de saúde de Lara, filha de Júnior, diagnosticada com síndrome nefrótica. Nas imagens, também é possível ver a mãe dos artistas, Noely Lima.

