Sandy é flagrada com namorado em momento íntimo
Cantora esteve em São Paulo ao lado de Pedro Andrade
No último fim de semana, a cantora Sandy, conhecida por preservar sua vida pessoal, foi flagrada ao lado do namorado, o médico Pedro Andrade, durante o show solo de Júnior Lima em São Paulo. O momento foi registrado em vídeo pelo perfil Circo da Mídia no Instagram e mostra o casal usando máscaras de proteção, medida seguida por todos os familiares devido ao tratamento de saúde de Lara, filha de Júnior, diagnosticada com síndrome nefrótica. Nas imagens, também é possível ver a mãe dos artistas, Noely Lima.
No último fim de semana, a cantora Sandy, conhecida por preservar sua vida pessoal, foi flagrada ao lado do namorado, o médico Pedro Andrade, durante o show solo de Júnior Lima em São Paulo. O momento foi registrado em vídeo pelo perfil Circo da Mídia no Instagram e mostra o casal usando máscaras de proteção, medida seguida por todos os familiares devido ao tratamento de saúde de Lara, filha de Júnior, diagnosticada com síndrome nefrótica. Nas imagens, também é possível ver a mãe dos artistas, Noely Lima.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: