Selton Mello conclui filmagens de "Anaconda" e se prepara para o Oscar: "Nobre missão" Ator brasileiro compartilha experiência ao lado de Paul Rudd e Jack Black e celebra novas amizades antes de representar o país na premiação... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h07 )

Paul Rudd, Selton Mello e Jack Black (Reprodução Instagram)

Selton Mello, de 52 anos, finalizou as filmagens de Anaconda e celebrou o momento com uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (27). O ator brasileiro compartilhou um registro ao lado dos astros internacionais Paul Rudd, de 55 anos, e Jack Black, também de 55, destacando a experiência única vivida durante as gravações. Na legenda, Selton expressou gratidão pelas novas amizades e adiantou que já está a caminho do Oscar, que acontece no próximo domingo (2).

